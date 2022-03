Una prolunga della canna della pistola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una prolunga della canna della pistola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SILENZIATORE

Significato/Curiosita : Una prolunga della canna della pistola

La amt backup è una pistola semiautomatica statunitense moderna. prodotta a partire dal 1976 dalla ordnance manufacturing corporation di el monte (california)...

Viene definito silenziatore il soppressore o moderatore di suono delle armi da fuoco. in realtà la definizione "silenziatore" è incorretta, è infatti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

