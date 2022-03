Una lenta e monotona canzone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lenta e monotona canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NENIA

Significato/Curiosita : Una lenta e monotona canzone

Il pulcino pio è una canzone realizzata dall'emittente radiofonica radio globo e interpretata dall'attrice italiana morgana giovannetti. il brano viene...

nenia (in latino nenia o naenia) è una dea minore della religione romana, tutelare dei canti funebri; ne parla ovidio nei fasti. da lei deriva la locuzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

nenia (in latino nenia o naenia) è una dea minore della religione romana, tutelare dei canti funebri; ne parla ovidio nei fasti. da lei deriva la locuzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con lenta; monotona; canzone; Rallenta no la marcia; Si allenta dopo un chiarimento; Un rallenta mento negli affari; La pentola per la polenta ; monotona canzone; Melodia lenta e monotona ... come una lamentela; Lenta e monotona canzone; monotona filastrocca; La signora di una canzone di Baglioni; _ Martin: lanciò la canzone That s amore; Love me __ famosa canzone di Presley; Reo: canzone di Claudio Baglioni del 2020;