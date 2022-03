Una grande città dell Australia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una grande città dell Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ADELAIDE

Significato/Curiosita : Una grande citta dell australia

Di architettura vittoriana in australia. melbourne è un grande centro commerciale ed industriale. hanno sede nella città molte delle multinazionali australiane...

adelaide è un nome proprio femminile. derivati da adelaide di sassonia-meiningen (1792-1849), regina consorte del regno unito adelaide, capitale dell'australia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

