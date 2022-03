Una e in Emilia, una in Calabria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una e in Emilia, una in Calabria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REGGIO

Significato/Curiosita : Una e in emilia, una in calabria

calabria (disambigua). la calabria (afi: /ka'labrja/; calabbria in calabrese, kalavrìa in grecanico, kalabbrì in arbërisht, calabria in occitano) è una...

reggio emilia (pronuncia[·info], afi: /'rddo/ o /'reddo/; rèz in dialetto reggiano; reggio di lombardia fino all'annessione al regno d'italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

