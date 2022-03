Una dote del vero amico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una dote del vero amico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LEALTÀ

Significato/Curiosita : Una dote del vero amico

È un vecchio amico di carmide il quale gli aveva affidato i figli e il suo tesoro. lui aiuta la figlia di carmide ad acquisire una dote per il suo matrimonio...

Miguel de cervantes. si può parlare di lealtà anche nel mondo di lavoro, per esempio tra colleghi d'ufficio. la lealtà come la ferma volontà di non procurare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con dote; vero; amico; La dote di chi non molla; dote dell umorista; L Opus fondata dal sacerdote Escrivá de Balaguer; Come l abito indossato dal sacerdote ; L autore de L avventura di un povero cristiano; Vino bianco del vero nese... gradevole ai sensi; Ricovero per imbarcazioni da diporto; Il vero nome di Gengis Khan; È un peso per il dinamico ; Pippo è suo amico ; Si piange quella d un amico ; L amico della Susi; Cerca nelle Definizioni