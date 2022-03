Una capitale del Nordafrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una capitale del Nordafrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TUNISI

Significato/Curiosita : Una capitale del nordafrica

Fronte della prima guerra mondiale, vedi campagna del nordafrica (1915-1916). la campagna del nordafrica, conosciuta anche come guerra nel deserto, fu combattuta...

tunisi (afi: ['tunizi]; in arabo: , tunis, in francese tunis, giornalisticamente chiamata anche cartagine) è una città dell'africa settentrionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

