Le Tricolori orgoglio dell Aeronautica Militare - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : FRECCE

le frecce tricolori, il cui nome ufficiale è 313º gruppo addestramento acrobatico, è la pattuglia acrobatica nazionale (pan) dell'aeronautica militare...

Trenitalia utilizza tre nomi diversi per distinguere i vari servizi le frecce. le tre frecce hanno in comune, rispetto agli altri treni, una priorità più alta...

