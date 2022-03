Trattiene il ciuffo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattiene il ciuffo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORCINA

Il fermaglio (a volte chiamato anche con il suo equivalente inglese clip) è un oggetto che serve a mantenere i capelli in una determinata acconciatura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con trattiene; ciuffo; Se non si trattiene per il filo, sale in cielo; Somma di danaro che lo Stato trattiene a titolo d imposta quando corrisponde un reddito; Si trattiene per paura; Forcella che trattiene il remo durante la voga; Ha il ciuffo e una polpa acidula; Corto ciuffo di capelli sulla fronte; Le galline con un ciuffo ; Il... ciuffo di certi copricapi; Cerca nelle Definizioni