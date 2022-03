Tra i Valdostani e i Liguri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra i Valdostani e i Liguri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PIEMONTESI

Significato/Curiosita : Tra i valdostani e i liguri

i valdostani parteciparono alla prima guerra mondiale. centinaia di profughi, soprattutto bambini, di trento e trieste, vennero accolti in valle. i caduti...

Della settimana piemontesi non terminanti per "dì"). verso sud, il po segna il confine tra piemontese e lombardo. si trovano tratti piemontesi anche nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con valdostani; liguri; La sua carne può esser usata per salumi valdostani ; La Via che passa lungo la liguri a; Località della liguri a nota per la sua focaccia; liguri del capoluogo; In liguri a e nel Molise; Cerca nelle Definizioni