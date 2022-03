Ha il tetto molto in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha il tetto molto in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GRATTACIELO

Significato/Curiosita : Ha il tetto molto in alto

Architettonico più alto; altezza del piano occupato più elevato; altezza all'estremità del tetto; altezza di una qualunque parte dell'edificio. al momento il burj khalifa...

Primo grattacielo costruito in italia è il torrione ina di brescia, completato nel 1932 e progettato da marcello piacentini, mentre il primo grattacielo italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

