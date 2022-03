Stimare, credere possibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stimare, credere possibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RITENERE

Significato/Curiosita : Stimare, credere possibile

Pezzi di ricambio condannando in tal modo i sudvietnamiti alla sconfitta. stimare il numero di vittime del conflitto è risultato difficile, poiché le registrazioni...

Regolare con i funzionari di sicurezza ucraini. "abbiamo motivate ragioni per ritenere che questi stessi gruppi che si trovavano in un campo di allenamento sbu... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con stimare; credere; possibile; stimare moltissimo; Cosa da non credere ; credere , supporre | Venerdì 26 novembre 2021; Il credere in qualcuno ciecamente; La mostra nel pozzo chi fa credere cose impossibili; Ricerche condotte per stabilire la possibile commercializzazione dei prodotti; È impossibile osservarlo a lungo; Il computer portatile sul cui schermo è possibile scrivere con una penna; Tentare l impossibile