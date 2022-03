Sporge dal Palazzo Ducale di Venezia ed è molto fotografato dai turisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sporge dal Palazzo Ducale di Venezia ed è molto fotografato dai turisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : PONTE DEI SOSPIRI

Significato/Curiosita : Sporge dal palazzo ducale di venezia ed e molto fotografato dai turisti

Il ponte dei sospiri è un ponte di venezia. il ponte dei sospiri è costruito in pietra d'istria, stile barocco, e fu realizzato agli inizi del xvii secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

