Dà spettacoli per piccini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà spettacoli per piccini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 21 lettere : TEATRO DELLE MARIONETTE

Significato/Curiosita : Da spettacoli per piccini

D'amato horror festival dedicato a joe d'amato), produce documentari, spettacoli teatrali (fra tutti io doppio) e musical nei quali spesso riveste la figura...

teatro di figura è quella particolare arte teatrale che utilizza burattini, marionette, pupazzi, ombre, oggetti, come protagonisti dello spettacolo teatrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

