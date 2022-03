Lo spacca chi arriva in perfetto orario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo spacca chi arriva in perfetto orario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MINUTO

Significato/Curiosita : Lo spacca chi arriva in perfetto orario

Funzionario, il questore alcide luciani, e da un altro espertissimo funzionario, perfetto conoscitore dell'ambiente bolognese, michelangelo di stefano, giunsero...

vedi minuto (disambigua). il minuto primo o semplicemente minuto (dal latino minutum, "particella") è un'unità di misura del tempo. un minuto è composto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

