Sono in rosso sul calendario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono in rosso sul calendario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FESTIVITÀ

Significato/Curiosita : Sono in rosso sul calendario

L'uomo calendario (calendar man), il cui vero nome è julian gregory day, è un personaggio dei fumetti creato nel 1958 da bill finger, sheldon moldoff e...

Dipendenti italiana viene riconosciuta una festività non goduta, come accade quando una delle altre tredici festività cade in domenica. ^ legge 5 marzo 1977... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Lo sono i lavori duri e faticosi; sono comandate da generali; sono vicine nella torre; I rosei sono i più belli; Ottimo vino rosso pugliese; Vino rosso dell Umbria; Grosso lanità, ruvidezza; Gli abitanti del Pianeta rosso ; Un mese del calendario musulmano; Un mese del calendario rivoluzionario francese; L 8° mese del calendario repubblicano francese; Dura quanto il calendario ;