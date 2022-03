Il sondaggio con il sì e il no - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sondaggio con il sì e il no. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : REFERENDUM

Significato/Curiosita : Il sondaggio con il si e il no

Significati, vedi ken il guerriero (disambigua). ken il guerriero ( hokuto no ken) è un manga scritto da buronson e disegnato da tetsuo hara. è stato serializzato...

Il referendum (gerundivo del verbo latino refero «riporto», «riferisco» dalla locuzione ad referendum «[convocazione] per riferire») è un istituto giuridico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con sondaggio; Relativo ad un tipo di sondaggio d opinione; Inizio di sondaggio ; Un sondaggio popolare; Un sondaggio politico che chiama alle urne; Cerca nelle Definizioni