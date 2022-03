__ Reale: maestosa reggia nei pressi di Torino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Reale: maestosa reggia nei pressi di Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VENARIA

Significato/Curiosita : __ reale: maestosa reggia nei pressi di torino

Basilica di superga, nota anche come real basilica di superga, sorge sull'omonimo colle, a 672 metri sul livello del mare, a nord-est di torino. fu fatta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi venaria reale (disambigua). venarìa reale (afi: /vena'ria re'ale/, la venerìa regia in piemontese)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con reale; maestosa; reggia; pressi; torino; Cereale con i chicchi gialli; Cereale per tortillas; Re ittita e appellativo reale ; Sua Altezza reale ; Meravigliosa e maestosa ; Lo sono modenesi e reggia ni; È la reggia delle rane; Un collo di bottiglia lungo la carreggia ta; La città campana dalla famosa reggia ; Nota espressi one latina utilizzata da Giovenale in riferimento alle aspirazioni della plebe; La Mary nota pittrice impressi onista; Nolde, pittore espressi onista; Un famoso impressi onista francese; torino sulle auto; Ottorino , architetto udinese del 900; La _ della Mole: torino ; Il parco di torino ; Cerca nelle Definizioni