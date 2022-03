Quasi ottavo al traguardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quasi ottavo al traguardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NONO

Significato/Curiosita : Quasi ottavo al traguardo

nono è un nome proprio maschile. luigi nono è un pittore italiano luigi nono è un compositore italiano, nipote del precedente. nono, minene uryuu, personaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con quasi; ottavo; traguardo; Somigliante, quasi uguale; Tratta anche di Goldoni e quasi modo; Lo scrittore che creò il campanaro quasi modo; quasi sarcastici; L ottavo mese; Ricomincia all ottavo giorno; Un ottavo di battuta; Una delle dieci fosse dell ottavo girone dantesco; È sulla linea del traguardo ; Una gara con traguardo ; Scatto in prossimità del traguardo ; Augurio per chi ha raggiunto un traguardo lat; Cerca nelle Definizioni