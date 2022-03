Si punta sui carri armati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si punta sui carri armati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BAZOOKA

Significato/Curiosita : Si punta sui carri armati

Tecnica e combattività. dopo alcuni insuccessi iniziali, l'armata, costituita da un corpo carri e un corpo meccanizzato, divenne a partire dal 1943 una...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bazooka (disambigua). il bazooka (pronuncia inglese: /b'zuk/; in italiano /ba'uka/), talvolta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

