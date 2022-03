Le provviste da mangiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le provviste da mangiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIBARIE

Significato/Curiosita : Le provviste da mangiare

I figli siano tornati, li accoglie e dà loro da mangiare a sazietà. poco tempo dopo però i soldi e le provviste finiscono, la miseria torna e la situazione...

È capitale circolante, il foraggio ad esempio che viene utilizzata per cibare il bestiame è utile solo nel momento in cui il proprietario decide di privarsene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

