Si prepara per ricordare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prepara per ricordare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PROMEMORIA

Significato/Curiosita : Si prepara per ricordare

Pro memoria – locuzione latina promemoria – applicazione per i sistemi operativi ios, macos e watchos promemoria – libro di marco travaglio altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con prepara; ricordare; prepara re un abito; Con le loro punte si prepara un risotto; Si usa nella prepara zione del calcestruzzo; Cocktail prepara to con vodka, lime e zucchero di canna; ricordare un avvenimento; ricordare ; Decorati in modo da ricordare ... un giardino; Ci può ricordare Achille; Cerca nelle Definizioni