Vi si prenota un tavolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si prenota un tavolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RISTORANTE

Significato/Curiosita : Vi si prenota un tavolo

Parigi, prenotò un tavolo per vedere la celebre quadriglia del can-can la cui reputazione aveva già travalicato la manica. riconoscendolo, la goulue, si pose...

Tipo di servizio e di cibi serviti: ristorante (locale formale con posti assegnati e servizio al tavolo) ristorante di pesce (locale formale con posti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con prenota; tavolo; prenota trasporti via app; È scritto sul cartellino di un tavolo prenota to; Si prenota no in albergo; prenota alberghi e mezzi di trasporto; È niente al tavolo verde; Nel tavolo ; Si usano per diversi giochi da tavolo ; Ottenuti al tavolo verde; Cerca nelle Definizioni