Un premio per il valore - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : MEDAGLIA

Venne stabilito il numero massimo conferibile di tre medaglie d'oro o d'argento al valor militare. per le ulteriori azioni di valore era previsto l'avanzamento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi medaglia (disambigua). la medaglia, in numismatica, si differenzia dalla moneta, a cui è molto...

Altre definizioni con premio; valore; Il premio d apertura quando si gioca a tombola; Un premio cui ambiscono molti manager; Il premio d apertura quando si gioca a tombola; Un ambitissimo premio ; Di gran valore , molto stimato; Ha valore di nuovo; Oggetto di poco valore ; Dà valore alla collezione; Cerca nelle Definizioni