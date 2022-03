Lo pratica Carolina Kostner - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo pratica Carolina Kostner. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : PATTINAGGIO SU GHIACCIO

Significato/Curiosita : Lo pratica carolina kostner

Nello sci e nella scherma. il 27 gennaio 2007, inoltre, la gardenese carolina kostner ha conquistato la prima medaglia d'oro italiana nel pattinaggio di...

Il pattinaggio sul ghiaccio è l'azione di muoversi sul ghiaccio usando appositi pattini, che consistono in strette lame (a volte dal profilo parabolico)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con pratica; carolina; kostner; Chi lo pratica , riesce ad affinare lo spirito; Sport che si può pratica re a due o a quattro; pratica il body-building; Villaggio commerciale dove si pratica no buoni prezzi; Era armato in un film con carolina Crescentini; I ferri del mestiere... di carolina Kostner; Le atlete come carolina Kostner; Gli attrezzi di carolina Kostner; Lo sono state Deborah Compagnoni e Isolde kostner ; La kostner pattinatrice; I ferri del mestiere... di Carolina kostner ; Le atlete come Carolina kostner ; Cerca nelle Definizioni