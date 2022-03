Possono liberare un energia spaventosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono liberare un energia spaventosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ATOMI

Significato/Curiosita : Possono liberare un energia spaventosa

Albert einstein, la frantumazione dell'atomo sembrava poter liberare una enorme quantità di energia. nel 1938 otto hahn e fritz strassmann definirono il fenomeno...

Stati solido, liquido e gassoso, è costituita dalle unità elementari degli atomi, a valori di pressione e temperatura sufficientemente elevati la loro esistenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

