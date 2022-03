Vi pose termine Ulisse con un astuto espediente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi pose termine Ulisse con un astuto espediente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : GUERRA DI TROIA

Significato/Curiosita : Vi pose termine ulisse con un astuto espediente

Il riferimento è all'odissea e alla famosa tela della moglie di ulisse, penelope. ulisse, dopo dieci anni di assenza dal trono di itaca, era dato ormai...

Avvenuto nel 1462 a troia di puglia, vedi battaglia di troia. nella mitologia greca, la guerra di troia fu una sanguinosa guerra combattuta tra gli achei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

