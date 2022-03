Si portano accesi nelle processioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si portano accesi nelle processioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CERI

Significato/Curiosita : Si portano accesi nelle processioni

Di cleofa maria di magdala la processione dei misteri del venerdì santo è la più antica nell'ambito delle processioni penitenziali della settimana santa...

La festa dei ceri si svolge a gubbio il 15 maggio di ogni anno e consiste nel trasporto in corsa di tre ceri coronati da statue di santi: sant'ubaldo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

