Più sono, più una tenuta è vasta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più sono, più una tenuta è vasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ETTARI

Significato/Curiosita : Piu sono, piu una tenuta e vasta

una calotta di ghiaccio o inlandsis, è una massa di ghiaccio continentale che copre il terreno di una vasta area geografica, estendendosi per più di 50...

L'ettaro (simbolo ha) è una unità di misura dell'area riconosciuta dal sistema internazionale di unità di misura, pari a 10000 m², cioè all'area di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

