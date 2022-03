Piegato, prono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piegato, prono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CHINO

Significato/Curiosita : Piegato, prono

Esistono due tipi di impugnature: l'overhand (palmo prono) o il mixed overhand-underhand (un palmo prono e uno supino) (chiamato talvolta anche "offset","presa...

chino darín, nome completo ricardo mario darín bas (san nicolás de los arroyos, 14 gennaio 1989), è un attore argentino. nato a san nicolás de los arroyos... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con piegato; prono; piegato leggermente, obliquo; Prono, piegato in avanti; Materiale che era impiegato per tute antincendio; piegato all altrui volere; Si aprono nell abito; Coprono spalle regali; prono me di terza persona; Ci sono quelle prono minali; Cerca nelle Definizioni