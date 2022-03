Pianura sterile e deserta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianura sterile e deserta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LANDA

Significato/Curiosita : Pianura sterile e deserta

Distese di pianura stepposa, tipiche del bassopiano magiaro. il territorio della pusta è sterile, inospitale, una specie di deserto erboso e in origine...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi landa (disambigua). la landa è un habitat caratterizzato da una vegetazione arbustiva aperta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con pianura; sterile; deserta; pianura costiera di Israele; La pianura di Palermo; Aggettivo della maggiore pianura italiana; pianura erbosa dell America centromeridionale; sterile per la siccità; Lo è il materiale sterile in sala operatoria; sterile , priva di germi; D’inverno è deserta ; Va deserta se non ci sono compratori; Visse in un'isola deserta con Venerdì; D'inverno è deserta ; Cerca nelle Definizioni