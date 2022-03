Pervenuti per vie traverse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pervenuti per vie traverse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Prodotte tra xvi e xvii secolo nelle botteghe di istanbul e poi pervenute per vie traverse, comunque non chiare, in occidente, potrebbero essere state derivate...

