La pausa ritmica nei versi - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CESURA

Significato/Curiosita : La pausa ritmica nei versi

Poesia è la sua unità ritmica principale, e corrisponde grosso modo ad una riga: la lunghezza del verso determina il ritmo, lento per versi lunghi, veloce...

Disambiguazione – se stai cercando la cesura in enigmistica, vedi cesura (enigmistica). la cesura è la denominazione che in metrica definisce ogni demarcazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con pausa; ritmica; versi; Fare una pausa ; Un piccolo segno che indica una breve pausa ; L interpunzione di breve pausa ; Dischiusi... dopo la pausa estiva; Si balla agitando ritmica mente il tamburello; Nel rock c è quella ritmica ; Figura ritmica del jazz; La forza ritmica nel jazz; Si usano per diversi giochi da tavolo; L insieme degli animali marini capaci di muoversi ; Il corpo che insegna all universi tà; Lo scanzonato spirito proprio dei giovani universi tari; Cerca nelle Definizioni