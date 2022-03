A Parigi c è la Notre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Parigi c è la Notre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DAME

Significato/Curiosita : A parigi c e la notre

Dam]) è il principale luogo di culto cattolico di parigi, chiesa madre dell'arcidiocesi di parigi. ubicata nella parte orientale dell'île de la cité,...

dame è un titolo onorifico al femminile e una forma di indirizzo presente in molti ordini cavallereschi cristiani, presente nel regno unito e in molti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con parigi; notre; Nulla a parigi ; Il lago... a parigi ; Metropolitana parigi na; Ile de la parigi ; Vi sorge notre -Dame; ile de la: su di essa sorge notre -Dame; Un libro di Victor Hugo: notre -Dame __; Il Riccardo del musical notre Dome de Paris; Cerca nelle Definizioni