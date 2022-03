Paralisi che colpisce una metà del corpo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paralisi che colpisce una metà del corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SEMIPARESI

Significato/Curiosita : Paralisi che colpisce una meta del corpo

Presentarsi diversi tipi di paralisi. la polio spinale è la forma più comune, caratterizzata da paralisi asimmetrica che spesso coinvolge le gambe. la...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con paralisi; colpisce; metà; corpo; La paralisi nelle compravendite; Quella botulinica può causare paralisi ; Lieve paralisi ; Una paralisi nelle Compravendite; Lo colpisce il buon tiratore; Non colpisce chi e all ombra; Lo colpisce chi mira giusto; colpisce il naso; Un buco lasciato a metà ; La seconda metà ... della gara; A metà prezzo; metà telefono della giungla; Dire di no... col corpo ; Il corpo che insegna all università; Un imponente guardia del corpo ; Rabbia che si tiene in corpo ; Cerca nelle Definizioni