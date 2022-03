Paco __, stilista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paco __, stilista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

paco rabanne, nato francisco rabaneda cuervo (pasaia, 19 febbraio 1934), è uno stilista spagnolo. abbandonò la spagna rifugiandosi in francia con sua...

rabanne è conosciuto per i suoi costumi di scena in film come barbarella. françoise hardy fu una grande ammiratrice dei modelli stilistici di rabanne...