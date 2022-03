Osso piatto in mezzo al petto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Osso piatto in mezzo al petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STERNO

Significato/Curiosita : Osso piatto in mezzo al petto

Fenestra accessoria che si apre dietro e sotto la fenestra promaxillare. l'osso lacrimale presenta una cresta che sporge fortemente sopra e lateralmente...

Cercando l'omonima gelatina combustibile a base alcolica, vedi sterno (prodotto). lo sterno (dal gr. "st", 'petto' ) è un osso piatto e allungato,verticale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con osso; piatto; mezzo; petto; Posso no formarsi attorno ai denti cariati; Posso no finire in salamoia; Posso no far tramutare uomini... in donne; Si posso no ricevere tra la folla; Un primo piatto di pasta all uovo; Un enorme pesce piatto ; piatto di riso, pesce e pollo; Classico piatto spagnolo; L insieme delle aperture di un mezzo di trasporto; Troppo in mezzo ; In mezzo all aula; Un mezzo pubblico presente in alcune grandi città; Un colpetto sulla testa del cane; Davanti, al cospetto ; È guerrier quello che rugge nel petto di Foscolo; Ispetto re creato da Conan Doyle; Cerca nelle Definizioni