Ha ospitato con Milano l Expo 2015 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha ospitato con Milano l Expo 2015. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RHO

Significato/Curiosita : Ha ospitato con milano l expo 2015

Gestione, vedi expo 2015 (azienda). l'expo 2015 (ufficialmente esposizione universale rho 2015, italia; in inglese world exposition rho 2015, italy) è stata...

Vedi rho. rho (rò in dialetto milanese, afi: ['r]) è un comune italiano di 49 616 abitanti della città metropolitana di milano in lombardia. rho è caratterizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

