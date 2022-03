Opera in molti volumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Opera in molti volumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ENCICLOPEDIA

Significato/Curiosita : Opera in molti volumi

Enciclopedie erano contenute in un singolo volume, ma, successivamente, alcune divennero enormi opere in numerosi volumi, come l'enciclopedia britannica...

– se stai cercando il concetto di "enciclopedia" in linguistica, vedi enciclopedia (linguistica). l'enciclopedia è un'opera di consultazione che raccoglie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con opera; molti; volumi; Si intrecciano nelle soap opera ; Appone la firma all opera ; L opera zione che rende fragrante il caffè; Orecchiabile motivo d opera ; molti vennero dichiarati inutili; Crozza la fa di molti personaggi; Ha per soci molti alpinisti; Per molti è come papà; volumi noso incartamento; Ruminanti nordici dalle volumi nose corna; Una carrozzeria berlina quattro porte, tre volumi ; Antico metodo matematico usato per calcolare aree e volumi ; Cerca nelle Definizioni