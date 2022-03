Occorre per marinare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Occorre per marinare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ACETO

Significato/Curiosita : Occorre per marinare

Di comando attraverso la biscaglina e viceversa. per svolgere la mansione di pilota in un porto occorre aver frequentato una scuola superiore specializzata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aceto (disambigua). viene definito aceto il liquido acido che è ottenuto grazie all'azione di batteri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con occorre; marinare; occorre per il gulasch; Per scriverla non occorre essere poeti; Quello attrezzi soccorre l automobilista; Lo è la pazienza che talvolta occorre ; Corde marinare sche; La più a sud tra le Repubbliche marinare ; In termini marinare schi, l'equipaggio di una nave; Si usa per marinare ; Cerca nelle Definizioni