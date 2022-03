Non ne dà la rapa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ne dà la rapa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUCCO

Cercando altri significati, vedi rapa (disambigua). la rapa è la radice carnosa ("fittone") della pianta brassica rapa, coltivata a scopo alimentare. si...

Ll succo gastrico è una secrezione prodotta dalla mucosa interna dello stomaco contenente acido cloridrico, muco, sali, acqua ed enzimi digestivi (come... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

