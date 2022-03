Non ha problemi economici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ha problemi economici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BENESTANTE

Significato/Curiosita : Non ha problemi economici

Europeo del partito democratico e dal 2014 al 2019 ha presieduto la commissione per i problemi economici e monetari del parlamento europeo. è stato ministro...

1930, prove del fatto che il padre biologico di alois fosse un ebreo benestante residente a graz, di nome leopold frankenberger, presso il quale maria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

