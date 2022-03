Non c è nei tubeless - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non c è nei tubeless. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CAMERA D ARIA

Significato/Curiosita : Non c e nei tubeless

tubeless si intende uno pneumatico in cui l'aria (o il gas) di gonfiaggio viene trattenuta al suo interno dalla sola struttura in gomma e acciaio e non...

camera d'aria (uova). la camera d'aria è una struttura tubolare per il contenimento di materiali gassosi inerti in pressione. la prima camera d'aria fu... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

