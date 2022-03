I nomi formati con le iniziali di più parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I nomi formati con le iniziali di più parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ACRONIMI

Significato/Curiosita : I nomi formati con le iniziali di piu parole

Nome formato con le lettere o le sillabe iniziali (o talvolta anche finali), o più genericamente con sequenze di una o più lettere delle singole parole o...

dall'acronimo verbi e articoli. spesso gli acronimi sono sigle pronunciabili, come fiat o onu (pronunciate "fìat", "ònu"), ma non tutti gli acronimi sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con nomi; formati; iniziali; parole; Lo nomi na il presidente della Repubblica; Forme nomi nali del verbo; Un gruppo di tre nomi ; Ci sono quelle pronomi nali; Errore informati co; Segno di spunta in informati ca; Scaricamento informati co; Protezione contro attacchi informati ci; L attore Hawke iniziali ; iniziali dello scrittore statunitense Poe; iniziali dell attrice Portman; L attrice Diaz iniziali ; L acqua nelle parole dotte; Primo elemento di parole composte nelle quali significa sonno; Si accende a parole ; Valgono più delle parole ; Cerca nelle Definizioni