È niente al tavolo verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È niente al tavolo verde.



Soluzione 4 lettere : RIEN

Significato/Curiosita : E niente al tavolo verde

Gawain e il cavaliere verde o sir galvano e il cavaliere verde è un romanzo cavalleresco allitterativo scritto in medio inglese e risalente al tardo xiv...

Les jeux sont faits, rien ne va plus – espressione francese (letteralmente "i giochi (ormai) sono fatti, nulla va più"), utilizzata dal croupier nel gioco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

