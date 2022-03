Molti vennero dichiarati inutili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti vennero dichiarati inutili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENTI

Significato/Curiosita : Molti vennero dichiarati inutili

L'idea della compilazione prese velocemente piede e molti dei principi di design dei compilatori vennero sviluppati negli anni sessanta. un compilatore è...

Ottenuto il riconoscimento e quindi non sono persone giuridiche (i cosiddetti enti di fatto); le organizzazioni pubbliche, prive di personalità giuridica e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

