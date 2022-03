Un missile puntato in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un missile puntato in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TERRA ARIA

un missile terra-aria, chiamato anche sam (surface-to-air-missile, missile superficie-aria), è un tipo di missile utilizzato per la difesa dello spazio...

