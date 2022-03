Mettere in apprensione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in apprensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AGITARE

Significato/Curiosita : Mettere in apprensione

Cosciente di un individuo caratterizzato da un sentimento intenso di ansia e apprensione. rappresenta una paura senza nome, le cui cause e origini sono apparenti...

(en) genitori & figli - agitare bene prima dell'uso, su internet movie database, imdb.com. (en, es) genitori & figli - agitare bene prima dell'uso, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con mettere; apprensione; mettere in tavola; mettere dopo, differire; mettere fuori uso; mettere in pratica; Viva apprensione ; Pieno di apprensione ; Essere in apprensione ; apprensione ; Cerca nelle Definizioni