C è la medica e la cipollina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è la medica e la cipollina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERBA

Significato/Curiosita : C e la medica e la cipollina

L'erba cipollina (allium schoenoprasum l., 1753) è una pianta aromatica della famiglia amaryllidaceae (sottofamiglia allioideae). l'etimologia del termine...

Citare: erba aglina, erba amara, erba bozzolina, erba bruca, erba canina, erba cannella, erba cimicina, erba coda, erba cornacchia, erba gatta, erba mate...

