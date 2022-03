Malato... in poesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malato... in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EGRO

Significato/Curiosita : Malato... in poesia

Il bacchino malato è il soggetto di un dipinto a olio su tela, realizzato tra il 1593 ed il 1594 (ma a seguito di recenti ricerche dovrebbe essere datato...

Le metamorfosi, libro vi , 50-51) "sorgon le dive / membra da l'egro talamo" (dove "egro" (malato) dovrebbe logicamente riferirsi a "membra", non a "talamo")... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

