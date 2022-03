Un locale di gelati e di panna montata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un locale di gelati e di panna montata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CREMERIA

Significato/Curiosita : Un locale di gelati e di panna montata

Dondurma è il gelato tipico turco. i suoi ingredienti base di solito sono: panna o latte intero, panna montata, zucchero, salep (una farina derivata dai...

Bruno cremer (saint-mandé, 6 ottobre 1929 – parigi, 7 agosto 2010) è stato un attore francese. bruno cremer nacque a saint-mandé, presso parigi, figlio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con locale; gelati; panna; montata; locale che può chiudere tardi; Era il locale per la sauna nell antica Roma; Un locale seminterrato di certe ville signorili; Un ufficio locale ; I gelati con la punta; Quelli gelati sono dolci; Cibo in gelati na; Solidi... gelati ; I cuochi le caricano di crema o di panna ; Appanna il vetro; Dolce preparato con panna montata; Lo zio... famoso per una capanna ; Dolce preparato con panna montata ; Panna montata ; Un locale in cui si servono gelati e panna montata ; Croccante per panna montata ; Cerca nelle Definizioni